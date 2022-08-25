В магазине у автовокзала Днепра мужчина с оружием угрожал расправой: его уже задержали

В Днепре 25 августа спецназовцы КОРД задержали вооруженного мужчину. У него изъяли оружие. По предварительным данным, это – пневматический пистолет.

Пресс-служба полиции Днепропетровщины в комментарии 24 каналу сообщила, что в настоящее время продолжается следствие. Сообщение правоохранителям поступило около 16:20.

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Инцидент произошел в одном из кафе, расположенном вблизи автовокзала. По данным местных телеграм-каналов, мужчина угрожал людям расправой.

Детали задержания

В полиции рассказали, что на место инцидента прибыла следственно-оперативная группа полиции, а также полицейские спецподразделения КОРД. Правоохранители задержали 23-летнего местного жителя. У него изъяли орудие преступления.

Детали пока не раскрывают.

По этому факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство),

– говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

Пьяный одессит "заминировал" поезд

В Нацполиции рассказали, что подвыпивший мужчина позвонил правоохранителям и сообщил, что поезд Одесса – Черновцы заминирован. К счастью, никаких специальных устройств, угрожающих гражданам гибелью или другими тяжелыми последствиями, не обнаружили.

Впоследствии удалось установить, что муж поругался с женой. Когда она ушла из дома, "миновщик" решил, что она может поехать в Черновцы и решил помешать этому.