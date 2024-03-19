Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал о трагедии 18 марта. Речь идет о мужчинах 45, 55 и 67 лет, которые проживали в селе Львове Бериславского района Херсонской области.

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Что известно о трагедии на Херсонщине

Мужчины 45, 55 и 67 лет принесли домой ранее найденный во дворе FPV дрон и начали его разбирать. В результате чего сдетонировал боеприпас,

– рассказал глава ОВА.

По его словам, мужчины получили тяжелые ранения. Их забрала скорая, однако их спасти не удалось – они умерли по дороге в больницу.

Александр Прокудин выразил соболезнования родным и близким погибших.

24 Канал сочувствует семьям погибших.



Глава областной военной администрации призвал людей быть очень осторожными и не подбирать подозрительные предметы.

"Отойдите на безопасное расстояние и вызывайте спасателей или полицию", – призвал глава Херсонской ОВА.



Напоминание об опасных взрывных устройствах / Инфографика ГСЧС



Напоминание об опасных взрывных устройствах / Инфографика ГСЧС

Коротко о FPV дроне