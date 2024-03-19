Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал о трагедии 18 марта. Речь идет о мужчинах 45, 55 и 67 лет, которые проживали в селе Львове Бериславского района Херсонской области.
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Что известно о трагедии на Херсонщине
Мужчины 45, 55 и 67 лет принесли домой ранее найденный во дворе FPV дрон и начали его разбирать. В результате чего сдетонировал боеприпас,
– рассказал глава ОВА.
По его словам, мужчины получили тяжелые ранения. Их забрала скорая, однако их спасти не удалось – они умерли по дороге в больницу.
Александр Прокудин выразил соболезнования родным и близким погибших.
Глава областной военной администрации призвал людей быть очень осторожными и не подбирать подозрительные предметы.
"Отойдите на безопасное расстояние и вызывайте спасателей или полицию", – призвал глава Херсонской ОВА.
Напоминание об опасных взрывных устройствах / Инфографика ГСЧС
Напоминание об опасных взрывных устройствах / Инфографика ГСЧС
Коротко о FPV дроне
- В Украине потребность в дронах есть постоянно, ведь они начали выполнять очень много задач. Так, народный депутат и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко объяснял, что первоочередная задача сейчас – это заменить людей на фронте. Он объяснял, что современная война является борьбой технологий, поэтому сейчас надо работать на рое дронов, которые будут запрограммированы на конкретные цели.
- Относительно FPV дронов, то они очень нужны на фронте. Ведь именно эти дроны являются сравнительно дешевой альтернативой дорогим снарядам. Они уничтожают вражеские цели.
- Несмотря на относительную малую цену (от 380 – 500 долларов) они могут противостоять влиянию российских РЭБ и могут нести мину калибра 120 миллиметров (или меньшую по размеру гранату). FPV-дроны могут действовать почти при любой погоде.