Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів про трагедію 18 березня. Мовиться про чоловіків 45, 55 та 67 років, які проживали у селі Львове Бериславського району Херсонської області.
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Що відомо про трагедію на Херсонщині
Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір'ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас,
– розповів очільник ОВА.
За його словами, чоловіки зазнали важких поранень. Їх забрала швидка, проте їх врятувати не вдалось – вони померли дорогою до лікарні.
Олександр Прокудін висловив співчуття рідним та близьким загиблих.
Очільник обласної військової адміністрації закликав людей бути дуже обережними та не підбирати підозрілі предмети.
"Відійдіть на безпечну відстань та викликайте рятувальників або поліцію", – закликав глава Херсонської ОВА.
Нагадування про небезпечні вибухові пристрої / Інфографіка ДСНС
Нагадування про небезпечні вибухові пристрої / Інфографіка ДСНС
Коротко про FPV дрон
- В Україні потреба в дронах є постійно, адже вони почали виконувати дуже багато завдань. Так, народний депутат та секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко пояснював, що першочергове завдання наразі – це замінити людей на фронті. Він пояснював, що сучасна війна є боротьбою технологій, тож наразі треба працювати на рої дронів, які будуть запрограмовані на конкретні цілі.
- Щодо FPV дронів, то вони дуже потрібні на фронті. Адже саме ці дрони є порівняно дешевою альтернативою дорогим снарядам. Вони знищують ворожі цілі.
- Попри відносну малу ціну (від 380 – 500 доларів) вони можуть протистояти впливу російських РЕБ та можуть нести міну калібру 120 міліметрів (або меншу за розміром гранату). FPV-дрони можуть діяти майже за будь-якої погоди.