Достаточно ли только достижения возраста

Адвокат, кандидат юридических наук Владимир Пищида объяснил, что прежде всего нужно сделать мужчинам этой категории, которые планируют поездку за границу. В противном же случае – их просто не выпустят из страны.

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"Им надо пойти в ТЦК и сняться с учета в связи с наступлением соответствующего возраста", – отметил юрист.

Относительно того, какие документы нужно взять с собой для снятия с учета, это должны быть военно-учетный документ и паспорт.

Юрист подтвердил, что нет никаких оснований для запрета на выезд из страны для таких мужчин. Ведь достижение возраста 60 лет и более является законным основанием для снятия с воинского учета.

Впрочем, если такое лицо само захочет подписать контракт с ВСУ, она может присоединиться к войску.

Какие документы показывать на границе

Адвокат уточнил и другие детали уже непосредственно при пересечении границы. В частности, если человек, старше 60 лет, он должен показать для пограничников только документы, удостоверяющие личность. При этом он добавил, что могут быть разные ситуации, когда на таможне у мужчины попросят и военно-учетные документы.

А потому, по словам юриста, сняться с воинского учета мужчина должен обязательно, без этого из страны ему выехать не удастся.

Ограничений нет

При этом адвокат Татьяна Козаченко, отвечая на вопрос о том, кто может выехать из страны и как, уточнила, что если говорить об ограничении выезда за пределы Украины на период действия военного положения мужчин от 18 до 60 лет, то в случае достижения лицом 60-летнего возраста такого ограничения больше нет, что дает возможность пересечения границы человеку в общем порядке.

То есть, фактически только факта достижения 60 лет, загранпаспорта и проездного билета в соответствующем направлении достаточно для пересечения границы.

Загранпаспорт паспорт уже содержит дату рождения лица и соответственно дает информацию о его возрасте.

"Пограничная служба не имеет полномочий запрета таким лицам пересечения границы на основании мобилизационного законодательства", – отмечает адвокат.