На Полтавщине мужчины тащили привязанную собаку за мотоциклом: полиция открыла производство

На Полтавщине мужчины купили собаку, привязали ее к мотоциклу и тащили за собой. Таким образом они хотели "транспортировать" собаку.

Инцидент произошел 16 июля в селе Дубина Полтавской области. Свидетелями жестокого обращения с животным стали жители села, которые обратились в правоохранительные органы.

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Пес получил множественные травмы

Двое мужчин приобрели большую собаку у жительницы села Дубина. Чтобы перевезти его в другую деревню, расположенную в 7 километрах, новые "хозяева" решили привязать собаку к мотоциклу и тащить за собой. Увидев жестокое обращение с животным, местные жители подняли шум и остановили мужчин.

В результате таких действий пес получил множественные травмы.

В результате пес получил множественные глубокие ссадины и раны на лапах, а когти были стерты до крови. О страхе и стрессе, которое пережило животное, даже страшно подумать,

– сообщили в UAnimals.



Собаку привязали к мотоциклу / Фото UAnimals

Пострадавшее животное изъяли и передали местным волонтерам – Елене Мирополец и Андрею Драгану. В Полтаве собака получила ветеринарную помощь. По заявлению зоозащитницы Анжелики Семиволос, полиция открыла на мужчин уголовное производство о жестоком обращении с животным по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса. Отметим, что UAnimals также присоединились к делу и подала заявление на владелицу собаки, чтобы привлечь его к ответственности. Отметим, что санкции статьи, по которой начато расследование, предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животного.

Зоозащитники также пытаются защитить животное, поэтому потребуют, чтобы собаку не вернули женщине, которая его продала. В настоящее время продолжаются следственные действия.

В правоохранительных органах сообщают, что установлены личности подозреваемых в жестоком обращении с животными. Решается вопрос о сообщении о подозрении.