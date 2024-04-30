Стефанишина объяснила запрет на получение паспортов за границей
С конца апреля военнообязанные не могут оформить паспорта за границей. В Кабмине подчеркнули важность этого ограничения.
Украина продолжит мобилизацию военнообязанных до конца войны. Правительство хочет провести учет тех мужчин, которые находятся за границей и могут быть мобилизованы. Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила накануне заседания Совета ЕС по общим вопросам, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Учет не означает потерю временной защиты
Стефанишина отметила, что есть разница между статусом временной защиты и решением украинского правительства не выдавать паспорта для мужчин призывного возраста за границей.
Это основное требование прав человека, и это не должно разграничивать мужчин и женщин, и любые гендерные вопросы, связанные с этим,
– отметила Стефанишина о возможности пребывания украинских мужчин в Европе.
В то же время внутренние меры, которые принимает украинское правительство, направлены на то, чтобы руководство могло вести учет и планировать дальнейшую мобилизацию.
Война – это не время, которое приносит положительные решения, это, прежде всего, смерть и массовые потери среди гражданского населения, среди военнослужащих. И мы должны продолжать мобилизацию до тех пор, пока идет война,
– сказала вице-премьер.
Стефанишина подчеркнула, что проведение учета не означает автоматическую мобилизацию и лишение человека статуса временной защиты.
Ограничения для украинцев за границей: что известно
- 23 апреля Кабмин принял постановление, которым ограничил получение мужчинами призывного возраста загранпаспорта и паспортов гражданина Украины за пределами нашего государства.
- Кроме того, военнообязанные за границей не смогут заключать и расторгать брак, устанавливать отцовство, опеку и попечительство и т.д.
- Нововведения не распространяются на отдельные категории мужчин с 18 до 60 лет.
- В МИД уточнили, что заявления о получении консульских услуг, поданные до 23 апреля 2024 года, рассмотрят, однако новые от мужчин призывного возраста не принимают.
- Ограничения будут действовать как минимум до вступления в силу закона о мобилизации, то есть до 18 мая.