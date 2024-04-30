Стефанишина объяснила запрет на получение паспортов за границей

С конца апреля военнообязанные не могут оформить паспорта за границей. В Кабмине подчеркнули важность этого ограничения.

Украина продолжит мобилизацию военнообязанных до конца войны. Правительство хочет провести учет тех мужчин, которые находятся за границей и могут быть мобилизованы. Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила накануне заседания Совета ЕС по общим вопросам, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Учет не означает потерю временной защиты

Стефанишина отметила, что есть разница между статусом временной защиты и решением украинского правительства не выдавать паспорта для мужчин призывного возраста за границей.

Это основное требование прав человека, и это не должно разграничивать мужчин и женщин, и любые гендерные вопросы, связанные с этим,

– отметила Стефанишина о возможности пребывания украинских мужчин в Европе.

В то же время внутренние меры, которые принимает украинское правительство, направлены на то, чтобы руководство могло вести учет и планировать дальнейшую мобилизацию.

Война – это не время, которое приносит положительные решения, это, прежде всего, смерть и массовые потери среди гражданского населения, среди военнослужащих. И мы должны продолжать мобилизацию до тех пор, пока идет война,

– сказала вице-премьер.

Стефанишина подчеркнула, что проведение учета не означает автоматическую мобилизацию и лишение человека статуса временной защиты.

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