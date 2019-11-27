Мужчины тоже страдают от домашнего насилия: неожиданные факты

По данным Министерства социальной политики ежегодно в Украине от домашнего насилия страдают около 100 тысяч человек. Среди них 10 тысяч – это мужчины.

В современном украинском обществе освещается только проблема насилия над женщинами. О том, что мужчины тоже могут испытывать насилие в семье, говорить не принято.

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Чаще всего мужчины подвергаются именно психологическому давлению со стороны жен.

Меня оторвали от детей, детей оторвали от меня и я не могу их воспитывать. Я знаю, что государство, к сожалению, мне не поможет... Мои обращения в службу детей игнорируются,

– рассказал мужчина, который стал жертвой домашнего насилия.

Мужчины жалуются, что закон на стороне женщин. В частности новый закон о домашнем насилии еще больше усилил распространенные в Украине гендерные стереотипы.

О чем говорится в законе о домашнем насилии:

► Домашним насилием считаются не только побои, но и факты психологического и экономического давления;

► Теперь жертвами насилия признаются не только муж и жена, но и отец, мать, невесты, бывшие супруги, братья и сестры, приемные родители, опекуны, приемные дети, дети-воспитанники и другие родственники вплоть до двоюродной степени связи. Также это могут быть женщины и мужчины, которые находились в гражданском браке.



Домашнее насилие в Украине: статистика / Инфографика 24 канала

Наказание за домашнее насилие

В Украине за насилие к ответственности привлекают именно мужчин. Самое распространенное наказание – это штрафы и общественные работы.

Впервые уголовный приговор за систематическое насилие над собственной матерью получил 57-летний житель Николаевщины. В апреле 2019 года он был арестован на месяц.

Первый подобный случай в столице произошел в ноябре 2019 года. Мужчину, который систематически издевался над женой, приговорили к трем месяцам ареста. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ СИСТЕМАТИЧНО ЗНУЩАВСЯ НАД ДРУЖИНОЮ, ЗАСУДЖЕНО ДО 3 МІСЯЦІВ АРЕШТУ Київська місцева прокуратура № 5... Опубліковано Прокуратура міста Києва Четвер, 14 листопада 2019 р.

Предотвращение домашнего насилия

На сегодня в Украине созданы 45 специальных мобильных групп полиции "Полина" (полиция против насилия) реагирования на факты домашнего насилия. Они действуют во всех областных центрах Украины, а также в Бердянске, Краматорске и Белой Церкви.

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Впоследствии в Украине планируют открыть круглосуточный колл-центр для помощи пострадавшим.