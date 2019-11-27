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      Мужчины тоже страдают от домашнего насилия: неожиданные факты

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      По данным Министерства социальной политики ежегодно в Украине от домашнего насилия страдают около 100 тысяч человек. Среди них 10 тысяч – это мужчины.

      В современном украинском обществе освещается только проблема насилия над женщинами. О том, что мужчины тоже могут испытывать насилие в семье, говорить не принято.

      Читайте также: Помощь жертвам домашнего насилия: Елена Зеленская рассказала о "горячей линии" в Украине

      Чаще всего мужчины подвергаются именно психологическому давлению со стороны жен.

      Меня оторвали от детей, детей оторвали от меня и я не могу их воспитывать. Я знаю, что государство, к сожалению, мне не поможет... Мои обращения в службу детей игнорируются,
      – рассказал мужчина, который стал жертвой домашнего насилия.

      Мужчины жалуются, что закон на стороне женщин. В частности новый закон о домашнем насилии еще больше усилил распространенные в Украине гендерные стереотипы.

      О чем говорится в законе о домашнем насилии:

      ► Домашним насилием считаются не только побои, но и факты психологического и экономического давления;

      ► Теперь жертвами насилия признаются не только муж и жена, но и отец, мать, невесты, бывшие супруги, братья и сестры, приемные родители, опекуны, приемные дети, дети-воспитанники и другие родственники вплоть до двоюродной степени связи. Также это могут быть женщины и мужчины, которые находились в гражданском браке.

       Інфографіка Домашнє насильство
      Домашнее насилие в Украине: статистика / Инфографика 24 канала

      Наказание за домашнее насилие

      В Украине за насилие к ответственности привлекают именно мужчин. Самое распространенное наказание – это штрафы и общественные работы.

      Впервые уголовный приговор за систематическое насилие над собственной матерью получил 57-летний житель Николаевщины. В апреле 2019 года он был арестован на месяц.

      Первый подобный случай в столице произошел в ноябре 2019 года. Мужчину, который систематически издевался над женой, приговорили к трем месяцам ареста. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

       

      ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ СИСТЕМАТИЧНО ЗНУЩАВСЯ НАД ДРУЖИНОЮ, ЗАСУДЖЕНО ДО 3 МІСЯЦІВ АРЕШТУ Київська місцева прокуратура № 5...

      Опубліковано Прокуратура міста Києва  Четвер, 14 листопада 2019 р.

      Предотвращение домашнего насилия

      На сегодня в Украине созданы 45 специальных мобильных групп полиции "Полина" (полиция против насилия) реагирования на факты домашнего насилия. Они действуют во всех областных центрах Украины, а также в Бердянске, Краматорске и Белой Церкви.

      К теме: Проект "Полина": как полиция будет бороться с насилием в семье

      Впоследствии в Украине планируют открыть круглосуточный колл-центр для помощи пострадавшим.

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      26 ноября
      12938
      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Гендерное равенство Новости Киева Полиция Криминальные новости
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