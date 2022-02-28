"Музыка не вне политики": Мицифры и украинские звезды обратились к Spotify и Apple Music

Уже пятый день вся Украина борется против российских оккупантов. Украинцы уверенно сопротивляются на всех фронтах, в том числе на художественном.

Так, Минцифра вместе с украинскими звездами и изданием "СЛУХ" обратились к Apple Music s Spotify. Музыкальным площадкам прислали письмо, чтобы показать всему миру, что сейчас происходит война России с Украиной.

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Борьба на музыкальном фронте

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своей странице в телеграме, что украинские артисты меняют обложки своих альбомов, чтобы донести правдивую информацию не только для всего цивилизованного мира, но и до российских слушателей.

Однако, по словам Федорова, существует препятствие:

Сейчас это невозможно, стриминговые платформы в позиции "вне политики" и не пропускают нашу инициативу. Музыка больше не вне политики. Этот мир завершился. Пожалуйста, позвольте рассказать правду и остановить кровопролитие,

– говорится в обращении к Spotify и Apple Music.

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Текст публикации Михаила Федорова в телеграме:

Минцифра вместе с украинскими звездами и изданием СЛУХ обратились к Apple Music и Spotify. Прислали письмо, чтобы показать всему миру, что у нас война с Россией.

Украинские артисты меняют обложки своих альбомов, чтобы донести правдивую информацию не только ко всему миру, но и к российским слушателям. Но есть препятствие. Из обращения:

"Сейчас это невозможно, стриминговые платформы в позиции "вне политики" и не пропускают нашу инициативу. Музыка больше не вне политики. Этот мир завершился. Пожалуйста, позвольте рассказать правду и остановить кровопролитие".