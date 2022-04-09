Музыкант сыграл в разрушенном доме культуры Ирпеня: чувственное видео

Российские оккупанты оставили после себя в Ирпене одни руины. Однако даже эта разруха не разрушит дух украинцев.

Центральный дом культуры Ирпеня – весь черный и в руинах. Среди разрухи музыкант чувственно сыграл на виолончели.

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Видео из Ирпеня опубликовал мэр города Александр Маркушин.

Центральное здание культуры Ирпеня, точнее то, что от него осталось. Это было сердце культурной жизни нашего города. Обещаю сделать все, чтобы оно забилось с новой силой,

– прокомментировал Маркушин.

Видео чувственного исполнения мелодии в разрушенном доме культуры: