Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Украине удалось преодолеть коррупционную схему, по которой можно было купить удостоверение водителя. К этому в МВД шли в течение 5 лет.

Чтобы преодолеть схему покупки водительских удостоверений, пришлось ввести ряд нововведений. Об этом Антон Геращенко рассказал в интервью "РБК-Украина".

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Так, в частности, этому помог новый проект: в каждой машине экзаменатора есть видеокамера. На ней хранится запись того, как человек сдает на права, что якобы делает невозможным покупку удостоверения в случае провала теста.

По словам Геращенко, среди важных нововведений то, что все тесты, которые должен составить будущий водитель, есть в интернете. Соответственно, каждый может самостоятельно тренироваться, чтобы в конце концов на экзамене их пройти.

Это надо быть очень глупым товарищем, чтобы не справиться с этим,

– отметил Геращенко.

Отметим, что сервисные центры МВД были вынужденно закрыты в середине марта из-за карантина. С 12 мая они возобновили свою работу и вновь готовы принимать желающих сдать экзамен на водительское удостоверение. О новых условиях работы сервисных центров во время пандемии читайте по ссылке.