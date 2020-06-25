Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в Україні вдалося подолати корупційну схему, за якою можна було купити посвідчення водія. До цього в МВС йшли протягом 5 років.

Аби подолати схему купівлі водійський посвідчень, довелося ввести низку нововведень. Про це Антон Геращенко розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".

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Так, зокрема, цьому допоміг новий проєкт: у кожній машині екзаменатора є відеокамера. На ній зберігається запис того, як людина здає на права, що начебто унеможливлює покупку посвідчення у разі провалу тесту.

За словами Геращенка, серед важливих нововведень те, що усі тести, які має скласти майбутній водій, є в інтернеті. Відповідно, кожен може самостійно тренуватися, аби зрештою на іспиті їх пройти.

Це треба бути дуже дурним товаришем, щоб не впоратися із цим,

– зазначив Геращенко.

Зазначимо, що сервісні центри МВС були вимушено закриті всередині березні через карантин. З 12 травня вони відновили свою роботу і знову готові приймати охочих скласти іспит на водійське посвідчення. Про нові умови роботи сервісних центрів під час пандемії читайте за посиланням.