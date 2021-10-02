В частности говорится об алкоголе и табаке. Об этом во время выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце 2 октября заявил глава МВД Денис Монастырский.
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Монастырский рассказал, как можно повысить зарплаты сотрудникам МВД
Денис Монастырский рассказал, где взять ресурс для повышения зарплат сотрудникам системы МВД.
Это выявление контрафактной продукции – табак и алкоголь. Мы уже проработали со специалистами направления, где можно дать бюджету миллиарды гривен,
– заявил Монастырский.
Министр внутренних дел Денис Монастырский также рассказал о стратегических законопроектах, необходимых для принятия.
Кстати, в комментарии 24 канала пресс-скретарь Львовского пограничного закона Ярослава Мельник рассказала – 2 октября пункт пропуска "Рава Русская" посетят глава МВД Денис Монастырский и председатель ГПСУ Сергей Дайнеко. По ее словам, Монастырский впервые посетит с визитом государственную границу.
Что известно о заявлениях Монастырского во время выездного заседания "Слуг народа"
- Нардепы фракции "Слуг народа" собрались на выездное двухдневное заседание в Трускавце. 2 октября на него прибыл также Президент Украины Владимир Зеленский.
- Во время второго дня выездного заседания "Слуг народа" в Трускавце, Монастырский заявил о стратегических законопроектах, необходимых для принятия. В частности он считает, что нужны "системные изменения в Уголовный процессуальный кодекс". Он заявил, что говорится об условиях работы правоохранительных органов, которые должны гарантировать безопасность.
- Насчет оборота оружия, то объяснил – это политическое обещание партии "Слуга народа", с которой она шла на выборы. Именно поэтому они должны принять закон об обороте оружия, однако – без права на ношение короткоствола.