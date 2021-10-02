Зокрема мовиться про алкоголь та табак. Про це під час виїзного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці 2 жовтня заявив очільник МВС Денис Монастирський.
До теми "Слуги народу" в Трускавці провели велику нараду з керівниками правоохоронних органів
Монастирський розповів, як можна підвищити зарплати співробітникам МВС
Денис Монастирський розповів, де взяти ресурс для підвищення зарплат співробітникам системи МВС.
Це виявлення контрафактної продукції – табак та алкоголь. Ми вже опрацювали з фахівцями напрямки, де можна дати бюджету мільярди гривень,
– заявив Монастирський.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський також розповів про стратегічні законопроєкти, необхідні до ухвалення.
До речі, у коментарі 24 каналу прессекретарка Львівського прикордонного закону Ярослава Мельник розповіла – 2 жовтня пункт пропуску "Рава Руська" відвідають очільник МВС Денис Монастирський та голова ДПСУ Сергій Дайнеко. За її словами, Монастирський вперше відвідає з візитом державний кордон.
Що відомо про заяви Монастирського під час виїзного засідання "Слуг народу"
- Нардепи фракції "Слуг народу" зібрались на виїзне дводенне засідання в Трускавці. 2 жовтня на нього прибув також Президент України Володимир Зеленський.
- Під час другого дня виїзного засідання "Слуг народу" в Трускавці, Монастирський заявив про стратегічні законопроєкти, необхідні до ухвалення. Зокрема він вважає, що потрібні "системні зміни до Кримінально процесуального кодексу". Він заявив, що мовиться про умови роботи правоохоронних органів, що мають гарантувати безпеку.
- Щодо обігу зброї, то пояснив – це політична обіцянка партії "Слуга народу", з якою вона йшла на вибори. Саме тому вони мають ухвалити закон про обіг зброї, проте – без права на носіння короткостволу.