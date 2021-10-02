Зокрема мовиться про алкоголь та табак. Про це під час виїзного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці 2 жовтня заявив очільник МВС Денис Монастирський.

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Монастирський розповів, як можна підвищити зарплати співробітникам МВС

Денис Монастирський розповів, де взяти ресурс для підвищення зарплат співробітникам системи МВС.

Це виявлення контрафактної продукції – табак та алкоголь. Ми вже опрацювали з фахівцями напрямки, де можна дати бюджету мільярди гривень,

– заявив Монастирський.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський також розповів про стратегічні законопроєкти, необхідні до ухвалення.

До речі, у коментарі 24 каналу прессекретарка Львівського прикордонного закону Ярослава Мельник розповіла – 2 жовтня пункт пропуску "Рава Руська" відвідають очільник МВС Денис Монастирський та голова ДПСУ Сергій Дайнеко. За її словами, Монастирський вперше відвідає з візитом державний кордон.

Що відомо про заяви Монастирського під час виїзного засідання "Слуг народу"