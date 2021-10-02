Поэтому, 2 октября провели большое совещание с представителями правоохранительных и фискальных органов. Представитель правящей политсилы Юлия Палийчук рассказала детали.

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По словам пресс-секретаря "Слуги народа" там присутствовали:

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова;

Министр внутренних дел Денис Монастырский;

Председатель НАПК Александр Новиков;

Первый заместитель Гостаможслужбы Александр Щуцкий;

Советник главы СБУ Алла Басалаева;

Исполняющий обязанности председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников.

Сейчас народные депутаты вместе с представителями правительства и Офиса Президента переходят к работе в группах над повесткой дня реформ 2023,

– добавила Юлия Палийчук.

Они разделились на 8 групп и начали брейншторм. За несколько часов они представят свои наработки.

Первый этап реформы прокуратуры

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что первый этап президентской реформы прокуратуры закончился.

Было более 12 тысяч прокуроров, в законе мы проголосовали 10 тысяч прокуроров, после аттестации 7700 осталось. То есть 35% ушло. И теперь мы выбираем прокуроров,

– сказала она.

"Мы хотим, чтобы прокурор был защитником, а не "карателем". В центре должны быть интересы потерпевшего", – отметила Ирина Венедиктова.

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Изменения в Уголовно процессуальный кодекс

В свою очередь Денис Монастырский призвал развивать проект "Полицейский офицер общества". Ведь доверие к полицейским в общинах составляет 70%.

Эта инициатива обеспечит обслуживание общины офицером, который живет и работает на ее территории.

Сейчас открыто более 438 полицейских станций в 21 регионе. Также в 372 общинах работают 632 ПОО.

Глава МВД вместе рассказал о стратегических законопроектах, необходимых для принятия.

Системные изменения в Уголовно процессуальном кодексе. Это о тех условиях работы правоохранительных органов, которые должны гарантировать нашу с вами безопасность, безопасность рядовых граждан. Если мы говорим об обращении оружия – это политическое обещание партии "Слуга народа", с которой она шла на выборы. Мы должны принять закон об обороте оружия. Без права на ношение короткоствола – это принципиальная позиция,

– подчеркнул министр.

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Главные принципы антикоррупционной стратегии

Кроме этого, председатель НАПК Александр Новиков назвал 5 главных принципов антикоррупционной стратегии:

цифровая трансформация;

открытые данные;

оптимизация функций госорганов;

удобные законные сервисы;

нетерпимость к коррупции среди населения.

Реформирование Государственной таможенной службы

Первый заместитель Гостаможслужбы Александр Щуцкий проинформировал о направлениях реформирования Гостаможслужбы.

Один из факторов – развитие IT-системы для борьбы с контрабандой и нарушениями на таможне. Когда мы не даем субъекту контактировать с таможенником,

– сказал он.

Также важно HR-направление – повышение зарплат работников, регулярные проверки их на добродетель.

"Кроме того, нужна модернизация таможенных постов, развитие всей таможенной инфраструктуры", – подытожил Александр Щуцкий.

"Слуги народа" провели большое совещание с руководителями правоохранительных органов / Фото Слуга народа