Володимир Зеленський уже збирав 2 роки тому у Трускавці новобраних депутатів для навчання. "Слугам" вкладали у голови нові для багатьох із них знання – політологію й законотворення.

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Проте тепер їх там збирають знову – і вже точно не для навчання. Для чого саме? Для інвентаризації й мотивації.

Монобільшість Володимира Зеленського

Коли 2 роки тому Зеленський завів у парламент майже 250 "багнетів". Він отримав монобільшість. Це було дійсно унікальне для українського парламенту явище.

Ще ніколи не було такого, щоб представників однієї єдиної політсили виявилося достатньо для самостійного ухвалення будь-яких законів.

Раніше для цього потрібно було мінімум 226 депутатських голосів. Проте до появи у нашому політичному житті Зеленського і його "слуг", попередникам доводилося об'єднуватися в коаліції.

Представникам абсолютно різних політсил доводилося між собою домовлятися про співіснування й спільні голосування. Для того, щоб назбиралося 226 голосів.

Подібні спільні голосування – це завжди були компроміси. Нібито сьогодні одним дають голоси за цікавий для них закон, але завтра інші захочуть голоси для себе.

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Безмотиваційне голосування "Зе-фракції"

При Зеленському потреби в таких компромісах і домовленостях більше немає. "Слуг" виявилося навіть більше за 226 мінімально необхідних людей.

Монобільшість узялася голосувати "в одні ворота". Нардепи Зеленського взялися ухвалювати все, що їй замнеться. Не їм, звісно, а Банковій та Зеленському.

Ми тоді отримали ще один феномен – так званий шалений принтер, коли фракція голосувала безперервно. Ба більше, навіть особливо не вчитуючись у закони. Вони голосували так, як партія віддавала наказ.

Протривало це не надто довго, бо досить швидко "слуги" зрозуміли собі ціну. Саме тому почали відмовлятися "бездумно" і без мотивації голосувати.

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Від "слуг" хочуть швидке ухвалення законів

Банкова і Зеленський хочуть повторити "шалений принтер". Вони хочуть провести в Трускавці інвентаризацію своєї фракції. Мають бажання порахувати, хто там іще залишився відданий Зеленському та Банковій.

Довідка. Нардепи від фракції "Слуга народу" проводять 2-денний з'їзд партії, який триватиме 1 та 2 жовтня на Львівщині. До них долучаться, зокрема, президент Володимир Зеленський, урядовці та представники правоохоронних органів. Завершити захід планують вечіркою.

Хочуть переконатися, що і дотепер вони мають монобільшість, а отже, мають можливість повторити шалений принтер. Зеленський знову хоче від "слуг" ухвалення цілої низки законів, розгляд яких інакше б затягнувся на місяці або навіть роки.

Я б не міг сказати, що мені ця ідея не подобається. Якщо, до прикладу, шалений "принтер" використають для перезапуску судової реформи.

Саме судова реформа конче потрібна країні, але саботована чинними суддями. Немає жодного шансу, що її вдасться запровадити.

Я обома руками "за", якщо інвентаризована зараз у Трускавці монобільшість увімкне з 5 жовтня шалений принтер. Вони можуть проголосувати за пакет законопроєктів, який усуне суддів від судової реформи. Попри те, щоб опозиція не казала про "недемократичність монобільшості" і про "шалений принтер, який порушує принципи парламентаризму".

Що відомо про блокування судової реформи? Рада суддів 13 вересня 2021 року Рада суддів 13 вересня 2021 року не змогла обрати 3 членів Етичної ради, яка має оцінювати на доброчесність членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це призвело до блокування судової реформи. Під час голосування 16 із 26 членів Ради суддів не підтримали жодного з кандидатів – тобто проголосували "проти всіх". Раніше у Центрі протидії корупції попереджали про можливість такого розвитку подій.

Разумков – одне з ключових питань у Трускавці

Президент також збирає фракцію в Трускавці, щоб зрозуміти, чи зможе він відправити Дмитра Разумкова у відставку. Нагадаю, що взагалі то спікер Ради був першим номером у "Слузі народу" на виборах.

Саме його "Слуга народу" делегувала на посаду спікера. Проте тепер Разумкову закидають, що він, мовляв, зрадив президента, коли почав власну політичну гру.

Зеленський нібито наперед домовлявся з Разумковим, що йдуть у владу не заради власних амбіцій. Лише для допомоги Зеленському, який єдиний, хто матиме право бути у їхній "рок-групі" фронтменом.

Зверніть увагу! Дмитра Разумкова не запросили на партійний з'їзд "Слуги народу" у Трускавець. У фракції пояснили, що буде лише зібрання партії, а Разумков як спікер вважається позафракційним нардепом.

Зеленський не ладнає з Разумковим

Разумков останнім часом раз по раз влаштовує "власне соло" на гітарі. Спікер перебиває виступи та ініціативи Зеленського. Саме так, зокрема, було з антиолігархічним законопроєктом, який президент дуже хотів впровадити.

Зеленський мав би дуже болісно сприйняти "демарш" Разумкова. Мовиться про те, коли він не голосував на РНБО й відправив закон про олігархів на розгляд Венеційській комісії.

У Трускавці влаштують сигнальне голосування щодо Разумкова. Порахують, чи варто це питання виносити у сесійну залу і замінювати Разумкова на лояльного Зеленському Руслана Стефанчука.

Саме Стефанчук має досвід керування парламентом. Він обіймає нині посаду заступника спікера і вже неодноразово того спікера підміняв. Зокрема, коли Разумков уже двічі хворів на коронавірус, адже голова Ради невакцинований.

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Президент про спікера нічого не коментує

Проте поки немає публічних заяв від Зеленського про незадоволення від Разумкова. Також не мовиться про те, що Зеленський готовий відправляти спікера у відставку.

Усе ж таки диму без вогню не буває. Цілком достатньо заяв від голів партії "Слуга народу" Давида Арахамії та Олександра Корнієнка. Через це можна зробити припущення, що їхніми вустами про незадоволення Разумковим говорить таки Зеленський.