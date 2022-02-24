В МВД назвали обстрелянные города и объекты в Украине: есть жертва и пострадавшие
24 февраля 2022 , 08:24Читати новину українською
Источник:фейсбук Антона Геращенко
В Министерстве внутренних дел рассказали, в каких областях зафиксировали обстрелы. В ведомстве проинформировали о первой жертве официальной войны с Россией и нескольких пострадавших.
Соответствующую информацию обнародовал в сети советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что все данные – от Нацполиции.
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Ситуация в областях Украины
- Волынская область: есть информация о взрывах в городе Луцк.
- Одесса: возле аэропорта – взрыв локатора.
- Запорожская область: вблизи аэропорта прогремел взрыв, в окрестностях Запорожья обстреляли воинскую часть.
- Черниговская область: в селе Николаевка Новгород-Северского района подметили, что со стороны России едет техника. Произошли обстрелы аэропорта управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, попали в локатор, есть пострадавшие.
- Львовская область: взрывы были зафиксированы в селе Батятичи, на 2 воинских частях города Броды. В Новом Калинове – обстрел базы горюче-смазочных материалов.
- Полтавская область: в городе Миргороде взорвались 2 ракеты.
- Херсонская область: обстреляли позиции пограничников, в городах Чонгар и Каланчак – обстрелы воинских частей.
- Кировоградская область: в городе Знаменке обстреляли воинскую часть.
- Херсонская область: на посту "Азов" в Геническе заметили военную технику России, которая двигается в направлении Мелитополя.
- Винницкая область: в Бохониках, Тульчине и Тепликах обстреляли воинские части.
- Хмельницкая область: в Староконстантинове обстреляли военный аэропорт.
- Одесская область: в Подольск залетели 2 самолета из Приднестровья, там обстреляли воинскую часть.
- Житомирская область: в поселке Озерное зафиксировали обстрел ракетами, уничтожен один самолет.
- Ивано-Франковская область: обстреляли воинскую часть.
- Донецкая область: в результате атак на Мариуполь получил ранение ребенок и трое гражданских.
- Харьковская область: обстрел воинской части.
- Киевская область: информация о взрывах поступила из районов Киева: Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский. Под обстрел попала военная часть села Ревное. В Броварах в военном городке № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом, частично поврежден 3 и 4 этаж. Военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая. Есть один погибший, один раненый.