В МВД назвали обстрелянные города и объекты в Украине: есть жертва и пострадавшие

В Министерстве внутренних дел рассказали, в каких областях зафиксировали обстрелы. В ведомстве проинформировали о первой жертве официальной войны с Россией и нескольких пострадавших.

Соответствующую информацию обнародовал в сети советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что все данные – от Нацполиции.

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Ситуация в областях Украины

Волынская область : есть информация о взрывах в городе Луцк.

: есть информация о взрывах в городе Луцк. Одесса: возле аэропорта – взрыв локатора.

Запорожская область: вблизи аэропорта прогремел взрыв, в окрестностях Запорожья обстреляли воинскую часть.

вблизи аэропорта прогремел взрыв, в окрестностях Запорожья обстреляли воинскую часть. Черниговская область: в селе Николаевка Новгород-Северского района подметили, что со стороны России едет техника. Произошли обстрелы аэропорта управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, попали в локатор, есть пострадавшие.

Львовская область: взрывы были зафиксированы в селе Батятичи, на 2 воинских частях города Броды. В Новом Калинове – обстрел базы горюче-смазочных материалов.

взрывы были зафиксированы в селе Батятичи, на 2 воинских частях города Броды. В Новом Калинове – обстрел базы горюче-смазочных материалов. Полтавская область: в городе Миргороде взорвались 2 ракеты.

Херсонская область: обстреляли позиции пограничников, в городах Чонгар и Каланчак – обстрелы воинских частей.

обстреляли позиции пограничников, в городах Чонгар и Каланчак – обстрелы воинских частей. Кировоградская область: в городе Знаменке обстреляли воинскую часть.

Херсонская область: на посту "Азов" в Геническе заметили военную технику России, которая двигается в направлении Мелитополя.

на посту "Азов" в Геническе заметили военную технику России, которая двигается в направлении Мелитополя. Винницкая область: в Бохониках, Тульчине и Тепликах обстреляли воинские части.

Хмельницкая область: в Староконстантинове обстреляли военный аэропорт.

Одесская область: в Подольск залетели 2 самолета из Приднестровья, там обстреляли воинскую часть.

Житомирская область: в поселке Озерное зафиксировали обстрел ракетами, уничтожен один самолет.

в поселке Озерное зафиксировали обстрел ракетами, уничтожен один самолет. Ивано-Франковская область: обстреляли воинскую часть.

Донецкая область: в результате атак на Мариуполь получил ранение ребенок и трое гражданских.

в результате атак на Мариуполь Харьковская область: обстрел воинской части.

Киевская область: информация о взрывах поступила из районов Киева: Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский. Под обстрел попала военная часть села Ревное. В Броварах в военном городке № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом, частично поврежден 3 и 4 этаж. Военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая. Есть один погибший, один раненый.

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