В МВД не верят, что активная фаза войны может продолжаться до конца 2023 года

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что война в Украине может продолжаться до конца 2023 года. Однако в Министерстве обороны имеют другое мнение на этот счет.

Активная фаза войны не может длиться так долго. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает 24 канал.

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Сейчас в Украине идет большая битва за Донбасс

Денисенко отметил, что пока в Украине продолжается так называемое большое сражение за Донбасс. Однако оно, к сожалению, не ограничивается Донбассом, а фактически расширяется на другие территории.

Ключевые события происходят на Донбассе, но, к сожалению, враг продолжает делать определенные попытки и в Криворожье, и в Запорожье. Как долго продлится эта фаза? Очевидно, все же мы можем говорить, что она продлится не менее месяца. Я бы сказал так, очень аккуратно,

– заметил советник главы МВД.

После этого начнется следующая фаза войны. По словам Денисенко, после того, как российские оккупанты поймут, что им ничего не удается на Донбассе, существует высокая вероятность, что они начнут окапываться и попытаются удерживать те территории, которые сейчас временно оккупированы.

"И здесь вопрос, как быстро, как эффективно мы сможем отвоевывать уже оккупированные территории", – добавил министр.

Поэтому он может согласиться с теми, кто говорит, что нужно несколько месяцев, чтобы эта война перешла в другую фазу – более спокойную.

"Очень аккуратно буду говорить "более спокойную", хотя слово "более спокойную", конечно, оно не совсем правильное", – отметил Денисенко.

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Активная фаза войны вряд ли может продолжаться до конца 2023 года

По словам Джонсона, есть "реалистичная вероятность", что российские захватчики будут бомбить украинские города до конца 2023 года. Ведь президент страны-агрессорки Владимир Путин допустил катастрофическую ошибку, и сейчас он находится в сложной политической позиции.

Глава правительства Великобритании добавил, что в то же время Россия имеет большую армию. Поэтому единственный вариант, который сейчас есть у Путина – "продолжать использовать свой отвратительный, жестокий подход, управляемый артиллерией, пытаясь разгромить украинцев". Несмотря на это, Джонсон уверен, что оккупантам ничего не удастся.

По словам Денисенко, активная фаза войны вряд ли может длиться так долго, ведь на это не хватит сил ни у кого – ни у России, ни у Украины.

"Поэтому я думаю, очевидно, что Джонсон имел в виду эту полузамороженную фазу войны, когда проходят какие-то локальные бои", – отметил советник главы МВД.

Денисенко подытожил, что находиться так долго в активной фазе войны такими силами, с точки зрения возможностей, людей и количества имеющейся на вооружении техники, невероятно сложно физически.

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