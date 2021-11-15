В МВД объяснили, как будут действовать, если мигранты из Беларуси таки прорвутся в Украину

Ситуация на белорусско-польской границе ухудшается каждый день – туда прибывает все больше мигрантов. На фоне этого существует угроза прорыва беженцев в наше государство.

Однако в Министерстве внутренних дел готовы к такому развитию событий. Представитель ведомства сообщил, что с 2020 года между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии.

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Это означает, что нелегальные мигранты, которые попали на их или нашу территорию с их или нашей стороны могут и должны быть выдворены обратно. И та сторона, с которой они пришли, обязана будет их принять,

– пояснил Артем Шевченко.

"Перед запланированным в Минске и Москве началом миграционного кризиса. Беларусь вышла из такого же соглашения с ЕС путем голосования отдельного закона в своем парламенте", – продолжил он.

Представитель МВД отметил, что пока по крайней мере сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе с Беларусью такой же ситуации как в Польше, "но готовиться надо".



Как будут действовать в МВД, если мигранты прорвутся в Украину / Фото из Фейсбука Артема Шевченко

Успешный опыт сдерживания

Артем Шевченко отметил, что ГПСУ и Министерство внутренних дел уже имеют успешный опыт подобного сдерживания на границе с этого направления, хотя и значительно меньшей группы людей.

В сентябре прошлого 2020 года до тысячи паломников-хасидов хотели попасть в Украину из Беларуси на Черниговщине через направление на пунктах пропуска Новая Гута-Новые Яриловичи несмотря на введении карантинные ограничения на еврейский Новый год в Умани,

– рассказал представитель.

Однако, они тогда не пытались прорываться лесами, их не подгоняли вперед белорусские пограничники, которые находятся в составе КГБ, и после нескольких дней безуспешного лагеря на трассе, они ушли.

Граница Украины с Беларусью: что известно

Протяженность 10 наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с Севера составляет 270 километров со всего 1 084 километровой границы с Беларусью.

Только что закрыть эти участки хотя бы самым простым инженерным заграждения – спиральными колючей проволокой "Егоза" – пограничникам необходимо 189 миллионов гривен.

В то же время все полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, башни наблюдения и рокадная дорога) границы с белорусской стороной – 7 миллиардов гривен.

Границу и на севере, и на востоке все равно надо срочно строить и выделять на это ресурсы.

Текст публикации Артема Шевченко:

Между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии с прошлого года. Это означает, что нелегальные мигранты, которые попали на их или нашу территорию с их или нашей стороны могут и должны быть выдворены обратно. И та сторона, с которой они пришли, обязана будет их принять. Перед запланированным в Минске и Москве началом нынешнего миграционного кризиса с Польшей и Литвой РБ вышла из такого же соглашения с ЕС путем голосования отдельного закона в своем парламенте. Это означает, что пока по крайней мере сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе с РБ такой же ситуации, как в Польше. Но готовиться надо все равно. Между прочим Государственная пограничная служба Украины и МВД Украины уже имеют успешный опыт подобного сдерживания на границе с этого направления, хотя и значительно меньшей группы людей. В сентябре прошлого 2020 года до тысячи паломников-хасидов хотели попасть в Украину из Беларуси на Черниговщине через направление на пунктах пропуска Новая Гута – Новые Ярыловичи несмотря на вводе карантинные ограничения на еврейский Новый год в Умани. Но они тогда не пытались прорываться лесами, их не подгоняли вперед белорусские пограничники, которые находятся в составе КГБ РБ, и после нескольких дней безуспешного лагеря на трассе, они вернулись восвояси. Но границу и на севере, и на востоке все равно надо срочно строить и выделять на это ресурсы. Протяженность 10 наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с Севера составляет 270 километров из всего 1 084 километровой границы с РБ. Только чтобы закрыть эти 270 километров хотя бы простейшим инженерным заграждением – спиральной колючей проволокой "Егоза" – надо 189 миллионов гривен. А все полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, башни наблюдения и рокадная дорога) границы с Беларусью – 7 миллиардов гривен.