"Запаситесь водой и продуктами": к чему стоит быть готовыми в ближайшее время
- МВД Украины рекомендует сделать запасы воды, продуктов, медикаментов и подготовить "тревожный чемодан".
- Украинцам советуют следить за сообщениями властей, заряжать устройства и ограничить пребывание на улице без надобности.
На фоне регулярных обстрелов энергетической и водной инфраструктуры украинцам советуют подготовиться к возможному ухудшению ситуации и сделать дома необходимые запасы.
Соответствующие рекомендации МВД Украины обнародовало в своих соцсетях.
Что стоит сделать каждому украинцу?
Прежде всего украинцам советуют сделать запасы воды – ориентировочно 3 литра питьевой и 11 – 12 литров технической в сутки на одного человека, а также продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов.
Рекомендуется подготовить и "тревожный чемодан" с документами, средствами гигиены, теплой одеждой, аптечкой, базовыми средствами обогрева и достаточным количеством наличных денег.
Не забудьте позаботиться о детях: объясните им правила безопасности и следите, чтобы они их придерживались. А также позаботьтесь о домашних любимцах – запасите для них воду и еду,
– говорится в заметке МВД.
В ведомстве также призвали украинцев подготовиться к усиленным мерам безопасности: следить за сообщениями властей, держать устройства и альтернативные источники электроэнергии заряженными, ограничить пребывание на улице без необходимости, особенно в темное время суток.
Важно! Если мобильная связь отсутствует, МВД призвало подключаться к Wi-Fi и обращаться в экстренные службы через приложение 112 Ukraine.
Какая сейчас ситуация в энергетике?
В ночь на 12 февраля противник снова атаковал объект критической инфраструктуры в Одесской области. По словам ДТЭК, разрушения значительные, а ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.
Тем временем в Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за сложной ситуации в энергетике после вражеских атак. Местные власти обратятся в Кабмин о включении в проект СветлоДом.
В ближайшие недели швейцарские компании будут поставлять в Украину высокопроизводительные генераторы и энергетические модули. Берн одобрил помощь с предельной стоимостью до 32 миллионов швейцарских франков.