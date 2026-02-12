"Запаситесь водой и продуктами": к чему стоит быть готовыми в ближайшее время

На фоне регулярных обстрелов энергетической и водной инфраструктуры украинцам советуют подготовиться к возможному ухудшению ситуации и сделать дома необходимые запасы.

Соответствующие рекомендации МВД Украины обнародовало в своих соцсетях.

Что стоит сделать каждому украинцу?

Прежде всего украинцам советуют сделать запасы воды – ориентировочно 3 литра питьевой и 11 – 12 литров технической в сутки на одного человека, а также продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов.

Рекомендуется подготовить и "тревожный чемодан" с документами, средствами гигиены, теплой одеждой, аптечкой, базовыми средствами обогрева и достаточным количеством наличных денег.

Не забудьте позаботиться о детях: объясните им правила безопасности и следите, чтобы они их придерживались. А также позаботьтесь о домашних любимцах – запасите для них воду и еду,

– говорится в заметке МВД.

В ведомстве также призвали украинцев подготовиться к усиленным мерам безопасности: следить за сообщениями властей, держать устройства и альтернативные источники электроэнергии заряженными, ограничить пребывание на улице без необходимости, особенно в темное время суток.

Рекомендации для украинцев от министерства / Фото: МВД

Важно! Если мобильная связь отсутствует, МВД призвало подключаться к Wi-Fi и обращаться в экстренные службы через приложение 112 Ukraine.

Какая сейчас ситуация в энергетике?