Відповідні рекомендації МВС України оприлюднило у своїх соцмережах.

Читайте також Інформація не публічна, – Шмигаль розкрив деякі деталі закритого засідання Штабу із військовими

Що варто зробити кожному українцю?

Передусім українцям радять зробити запаси води – орієнтовно 3 літри питної та 11 – 12 літрів технічної на добу на одну людину, а також продуктів тривалого зберігання й необхідних медикаментів.

Рекомендується підготувати й "тривожну валізу" з документами, засобами гігієни, теплим одягом, аптечкою, базовими засобами обігріву та достатньою кількістю готівки.

Не забудьте потурбуватися про дітей: поясніть їм правила безпеки та стежте, щоб вони їх дотримувалися. А також подбайте про домашніх улюбленців – запасіть для них воду та їжу,

– йдеться в дописі МВС.

У відомстві також закликали українців підготуватися до посилених заходів безпеки: слідкувати за повідомленнями влади, тримати пристрої та альтернативні джерела електроенергії зарядженими, обмежити перебування на вулиці без нагальної потреби, особливо у темний час доби.

Рекомендації для українців від міністерства / Фото: МВС

Важливо! Якщо мобільник зв'язок відсутній, МВС закликало підключатися до Wi-Fi та звертатися до екстрених служб через застосунок 112 Ukraine.

Яка зараз ситуація в енергетиці?