Відповідні рекомендації МВС України оприлюднило у своїх соцмережах.
Читайте також Інформація не публічна, – Шмигаль розкрив деякі деталі закритого засідання Штабу із військовими
Що варто зробити кожному українцю?
Передусім українцям радять зробити запаси води – орієнтовно 3 літри питної та 11 – 12 літрів технічної на добу на одну людину, а також продуктів тривалого зберігання й необхідних медикаментів.
Рекомендується підготувати й "тривожну валізу" з документами, засобами гігієни, теплим одягом, аптечкою, базовими засобами обігріву та достатньою кількістю готівки.
Не забудьте потурбуватися про дітей: поясніть їм правила безпеки та стежте, щоб вони їх дотримувалися. А також подбайте про домашніх улюбленців – запасіть для них воду та їжу,
– йдеться в дописі МВС.
У відомстві також закликали українців підготуватися до посилених заходів безпеки: слідкувати за повідомленнями влади, тримати пристрої та альтернативні джерела електроенергії зарядженими, обмежити перебування на вулиці без нагальної потреби, особливо у темний час доби.
Рекомендації для українців від міністерства / Фото: МВС
Важливо! Якщо мобільник зв'язок відсутній, МВС закликало підключатися до Wi-Fi та звертатися до екстрених служб через застосунок 112 Ukraine.
Яка зараз ситуація в енергетиці?
У ніч на 12 лютого противник знову атакував об'єкт критичної інфраструктури в Одеській області. За словами ДТЕК, руйнування значні, а ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.
Тим часом у Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня через складну ситуацію в енергетиці після ворожих атак. Місцева влада звернеться до Кабміну щодо включення до проєкту СвітлоДім.
Найближчими тижнями швейцарські компанії постачатимуть в Україну високопродуктивні генератори та енергетичні модулі. Берн схвалив допомогу з граничною вартістю до 32 мільйонів швейцарських франків.