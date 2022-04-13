В МВД показали "подарки", оставленные оккупантами в Киевской области

Спасатели и правоохранители продолжают расчищать Киевскую область после оккупации российскими захватчиками. К сожалению, оккупанты оставили после себя тысячи взрывоопасных предметов.

За сутки, 11 апреля, в области удалось обезвредить 1 033 взрывоопасных предмета. Об этом рассказал глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

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Оккупанты перед отступлением минировали все

Уже известно о том что спасатели проверили почти 250 гектаров территории Киевской области. Они осмотрели 543 объекта инфраструктуры и 71 километр дорог, 178 километров линий электропередач и 2 километра газопровода. А по состоянию на 12 апреля сотрудникам ГСЧС удалось обезвредить 12 274 взрывоопасных предмета.

В Национальной гвардии показали, какими были их находки. Именно такие "подарки" после себя оставили вражеские военные. Речь идет и о патронах, и гранатах, и противотанковых управляемых ракетах и минах.

Такими "подарками" усеяна Киевская область / Фото МВД Украины

Если вы увидели подозрительный предмет – ни в коем случае не касайтесь его. Позвоните сразу по номеру 101 и ожидайте приезда специалистов. Это может спасти жизнь вам и тем, кто вас окружает.

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