За добу, 11 квітня, в області вдалося знешкодити 1 033 вибухонебезпечні предмети. Про це розповів глава Київської ОВА Олександр Павлюк.

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Окупанти перед відступом мінували геть усе

Уже відомо про те, що рятувальники перевірили майже 250 гектарів території Київської області. Вони оглянули 543 об'єкти інфраструктури та 71 кілометр доріг, 178 кілометрів ліній електропередач і 2 кілометри газопроводу. А станом на 12 квітня співробітникам ДСНС вдалося знешкодити 12 274 вибухонебезпечні предмети.

У Національній гвардії показали, якими були їхні знахідки. Саме такі "подарунки" після себе залишили ворожі військові. Мовиться і про набої, і про гранати, і про протитанкові керовані ракети та міни.

Такими "подарунками" всіяна Київська область / Фото МВС України

Якщо ви побачили підозрілий предмет – ні в якому разі не торкайтеся його. Зателефонуйте відразу за номером 101 і очікуйте приїзду фахівців. Це може врятувати життя вам і тим, хто вас оточує.

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