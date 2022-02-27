В МВД рассказали детали об уничтоженном российском эшелоне с горючим на Черниговщине

Украинские военные в Черниговской области взорвали эшелон из 56 цистерн с топливом российских оккупантов. Эшелон с соляркой прибыл для российских военных, наступающих по направлению Чернигов – Сумы.

Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, эшелон прибыл утром 26 февраля на станцию ​​Низковка Черниговской области.

Важно Это ужасный терроризм против человечества, – жители Киева о нападении России

Эшелон с соляркой прибыл для российских военных, наступающих по направлению Чернигов – Сумы. Местные жители передали эту информацию Вооруженным силам Украины.

По станции отработали наши артиллеристы и взорвали эшелон с более чем 3000 топлива для армии оккупантов! Очевидцы сообщают, что на месте станции море огня!

– написал Геращенко.

Отметим, что сегодня в "Укрзализныце" сообщили, что уничтожили железнодорожные переходы с Россией, поскольку через них продолжали подвозить танки и другую боевую технику в Украину.

Какая ситуация по состоянию на вечер 26 февраля

Ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупационные войска взяли оперативную паузу с серьезными потерями, в сторону Киева сейчас не двигаются. Кроме того, он сообщил, что Украина полностью контролирует Сумы. Чернигов, Харьков, Херсон тоже продолжают обороняться.