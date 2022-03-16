В МВД рассказали, есть ли уже карты разминирования украинской территории

Информацию о районах минирования в Украине сейчас собирают. Над созданием соответствующих карт в МВД уже работают.

Прежде всего МВД исследует на минировании те районе, на которых сейчас есть оккупанты. Об этом рассказал советник министра МВД Вадим Денисенко, сообщает 24 канал.

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Безусловно, такие карты мы сейчас составляем. Безусловно, такую информацию мы собираем по всем регионам Украины. Прежде всего там, где сейчас есть русские войска, и там, где они были,

– рассказывает Денисенко.

Чиновник добавляет, что угроза минирования есть в сельском хозяйстве. И это является большой проблемой для Украины на несколько лет.

Мировое сообщество может присоединиться к разминированию территорий Украины. В частности, нам могут выделить средства, чтобы нанять много саперов.

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