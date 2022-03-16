Перш за все МВС досліджує на мінування ті районі, на яких зараз є окупанти. Про це розповів радник міністра МВС Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.

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Безумовно, такі карти ми зараз складаємо. Безумовно, таку інформацію ми збираємо по всіх регіонах України. Перш за все там, де зараз є російські війська, і там, де вони були,

– розповідає Денисенко.

Чиновник додає, що загроза мінування є у сільському господарстві. І це є великою проблемою для України на кілька років.

Світова спільнота може долучитися до розмінування територій України. Зокрема, нам можуть виділити кошти, щоб найняти багато саперів.

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