Глава МВД заявил, что речь идет о выделении средств из резервного фонда, не из Госпогранслужбы. Об этом министр заявил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде 19 ноября.
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Монастырский рассказал о финансировании строительства границы
Глава МВД вспомнил, что правительство уже приняло решение о выделении 21 миллиона гривен на закупку материала для изготовления колючей проволоки в целях обустройства границы.
Минфин подтвердил, что они готовы выделить 17 миллиардов гривен на обустройство границы с Россией и Беларусью,
– заявил Монастырский.
Министр пояснил, что прилагает все усилия, чтобы в 2022 году эти средства были выделены.
По словам Монастырского, изучив опыт зарубежных стран, "наиболее рациональным решением является строительство вдоль всей границы или реки в виде сплошного забора из сетки и колючей проволоки, стопроцентным покрытием границы интеллектуальной системы круглосуточного видеонаблюдения и сигнализации".
Он пояснил, что это позволит мониторить ситуацию на расстоянии от 5 до 15 километров от границы. В случае угрозы – пограничники смогут прибывать на место в течение 15 минут.
Более того, глава министерства рассказал, что вдоль участков границы с Россией и Беларусью, которые расположены на открытой местности, целесообразно будет построить противотранспортный ров (шириной 4 метра и глубиной 2 метра) для усложнения прорыва механизированных подразделений вражеской армии.
Коротко о ситуации на границе Украины
- Из-за наплыва мигрантов со стороны белорусской границы в Польшу в Украине провели заседание СНБО. По итогам Алексей Данилов рассказал, что Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе.
- Более того, глава МВД объяснял, что Россия может отправить поток мигрантов из Беларуси в Украину.
- Именно поэтому 18 ноября МВД направило дополнительные силы Нацгвардии на украинско-белорусскую границу. Бойцы должны помочь подразделениям Госпогранслужбы и Нацполиции контролировать ситуацию на границе.
- Однако Монастырский заверил, что сейчас нет необходимости вводить чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью областях Украины. Однако заверил, что к этому следует быть готовыми.