Собирают кости кисти руки, – в МВД рассказали о раненом после перестрелки полицейском

Антон Геращенко рассказал, что полицейскому, которого ранил так называемый "Голосеевский стрелок", пришлось фактически собирать кости кисти руки. Героя зовут Сергей, в полиции он работает уже 2 года.

Заместитель министра внутренних дел Геращенко поделился в фейсбуке фотографией раненого полицейского. Политик заявил, что Сергей "исполнял свои служебные обязанности и получил огнестрельное ранение от так называемого "Голосеевского стрелка".

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По словам Геращенко, "это был выстрел картечью из охотничьего ружья через дверь".

Сейчас врачи больницы имени Шалимова с их золотыми руками собирают кости кисти Сергея в кучу. Они говорят, что если не будет осложнений и нагноений, то есть шанс, что через полгода пальцы снова будут работать,

– поделился политик.

Геращенко выразил надежду, "что все будет хорошо, хотя конечно рука Сергея уже никогда не будет такой как раньше".

Политик рассказал: за работу в полиции герой "получает зарплату около 14 тысяч гривен, это меньше чем получают в Киеве водители такси и маршруток, которые как правило не рискуют жизнью и здоровьем ради других".

"Сергею сегодня было очень больно. Но он знал на что идет когда пошел работать в полицию. На его примере прошу всех граждан уважать работу простых полицейских", – призвал Геращенко.

По словам заместителя главы МВД, "независимо от того, чем закончится лечение руки Сергея, он останется работать в рядах Национальной полиции, даже если не сможет по состоянию здоровья быть патрульным".

"Один за всех и все за одного", – подытожил Геращенко.

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