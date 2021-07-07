Заступник міністра внутрішніх справ Геращенко поділився у фейсбуці світлиною пораненого поліцейського. Політик заявив, що Сергій "виконував свої службові обов’язки і отримав вогнепальне поранення від так званого "Голосіївського стрілка".
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За словами Геращенка, "це був вистріл картеччю з мисливської рушниці через двері".
Зараз лікарі лікарні імені Шалімова з їх золотими руками збирають кістки кисті Сергія до купи. Вони кажуть що якщо не буде ускладнень та нагноєнь, то є шанс, що через пів року пальці знову будуть працювати,
– поділився політик.
Геращенко висловив сподівання, "що все буде добре, хоча звісно рука Сергія вже ніколи не буде такою як раніше".
Політик розповів: за роботу у поліції герой "отримує зарплатню близько 14 тисяч гривень, це менше ніж отримують в Києві водії таксі та маршруток, які як правило не ризикують життям та здоров'ям заради інших".
"Сергію сьогодні було дуже боляче. Але він знав на що іде коли пішов працювати у поліцію. На його прикладі прошу всіх громадян поважати та шанувати роботу простих поліцейських", – закликав Геращенко.
За словами заступника глави МВС, "незалежно від того, чим закінчиться лікування руки Сергія, він залишиться працювати в лавах Національної поліції, навіть якщо не зможе за станом здоров'я бути патрульним".
"Один за всіх і всі за одного", – підсумував Геращенко.
Інцидент з Голосіївським стрілком: головне
- У Голосіївському районі 7 липня місцевий житель почав стріляти у правоохоронців. Згодом він забарикадувався у своїй квартирі.
- Брат стрілка розповів, що причиною інциденту стало начебто рейдерське захоплення квартири.
- Тривалий час правоохоронці вели з стрілком переговори. Згодом він влаштував у квартирі підпал. Жителів будинку довелося евакуювати.
- Поліцейським вдалося затримати чоловіка.