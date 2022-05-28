Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов. Речь идет о людях, которые случайно на что-то наступили или взяли в руки.
К теме Какие мины бывают и как их отличать: важная информация от МВД
По словам Андрусова, по состоянию на 28 мая, в Украине уже было 22 случая, когда гражданские подрывались на минах, которые оставили российские военные.
Это просто гражданские. Это не участники боевых действий и даже не работники ГСЧС,
– отметил советник главы МВД.
Как действовать в случае обнаружения мины
Если вы обнаружили подозрительный предмет, нужно немедленно сообщить об этом по телефону 101 и 102, а также проинформировать представителей власти или Вооруженных Сил Украины.
В Госспецсвязи отмечают, что ни в коем случае нельзя касаться подозрительных предметов. Также следует предупредить об опасности других людей.
Следует отметить, что мины и другие взрывоопасные предметы могут быть где угодно. В частности, в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, в полях, в лесах, на водоемах и т.д.
Распространенные виды мин / Фото Министерства внутренних дел
Мины российских оккупантов в Украине: другие новости
- В Киевской области между селами Липовка и Королевка двое мужчин подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72. На поле ее оставили российские оккупанты. К счастью, мужчины остались в живых.
- Полиция Киевской области сообщила, что тракторист подорвался на мине. К счастью, мужчина остался жив и смог избежать серьезных травм. Кроме того, спасатели обнаружили еще одну неразорванную мину под колесами поврежденной техники.
- В Запорожской области в апреле двое мужчин подорвались на российских минах. Первый инцидент произошел на автодороге "Орехов – Васильевка". Водитель потерял ногу. Еще один случай зафиксирован в Пологовском районе. В результате подрыва на мине мужчина получил тяжелые травмы.
Стрим с Виктором Андрусовым на 24 канале: смотрите видео