Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов. Речь идет о людях, которые случайно на что-то наступили или взяли в руки.

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По словам Андрусова, по состоянию на 28 мая, в Украине уже было 22 случая, когда гражданские подрывались на минах, которые оставили российские военные.

Это просто гражданские. Это не участники боевых действий и даже не работники ГСЧС,

– отметил советник главы МВД.

Как действовать в случае обнаружения мины

Если вы обнаружили подозрительный предмет, нужно немедленно сообщить об этом по телефону 101 и 102, а также проинформировать представителей власти или Вооруженных Сил Украины.

В Госспецсвязи отмечают, что ни в коем случае нельзя касаться подозрительных предметов. Также следует предупредить об опасности других людей.

Следует отметить, что мины и другие взрывоопасные предметы могут быть где угодно. В частности, в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, в полях, в лесах, на водоемах и т.д.

Распространенные виды мин / Фото Министерства внутренних дел

Обратите внимание! ООН назвала Украину одной из самых заминированных стран мира. Еще до полномасштабного вторжения России почти 2 миллиона украинцев жили в окружении мин.

Мины российских оккупантов в Украине: другие новости

В Киевской области между селами Липовка и Королевка двое мужчин подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72. На поле ее оставили российские оккупанты. К счастью, мужчины остались в живых.

Полиция Киевской области сообщила, что тракторист подорвался на мине. К счастью, мужчина остался жив и смог избежать серьезных травм. Кроме того, спасатели обнаружили еще одну неразорванную мину под колесами поврежденной техники.

В Запорожской области в апреле двое мужчин подорвались на российских минах. Первый инцидент произошел на автодороге "Орехов – Васильевка". Водитель потерял ногу. Еще один случай зафиксирован в Пологовском районе. В результате подрыва на мине мужчина получил тяжелые травмы.

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