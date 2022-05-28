Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Мовиться про людей, які випадково на щось наступили або взяли у руки.

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За словами Андрусіва, станом на 28 травня, в Україні вже було 22 випадки, коли цивільні підривалися на мінах, які залишили російські військові.

Це просто цивільні. Це не учасники бойових дій й навіть не працівники ДСНС,

– зазначив радник глави МВС.

Як діяти у випадку виявлення міни

Якщо ви знайшли підозрілий предмет, потрібно негайно повідомити про це за телефоном 101 та 102, а також проінформувати представників влади або Збройних Сил України.

У Держспецзв'язку наголошують, що у жодному випадку не можна торкатися підозрілих предметів. Також варто попередити про небезпеку інших людей.

Варто зауважити, що міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де. Зокрема, у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, полях лісах, водоймах тощо.

Поширені види мін / Фото Міністерства внутрішніх справ

Зверніть увагу! ООН назвала Україну однією з найбільш замінованих країн світу. Ще до повномасштабної вторгнення Росії майже 2 мільйони українців жили в оточенні мін.

Міни російських окупантів в Україні: інші новини

На Київщині між селами Липівка та Королівка двоє чоловіків підірвались на протипіхотній міні ОЗМ-72. На полі її залишили російські окупанти. На щастя, чоловіки залишилися живі.

Поліція Київської області повідомила, що тракторист підірвався на ворожій міні. На щастя, чоловік залишився живий та зміг уникнути серйозних травм. Крім того, рятувальники виявили ще одну нерозірвану міну під колесами пошкодженої техніки.

У Запорізькій області у квітні двоє чоловіків підірвалися на російських мінах. Перший інцидент стався на автодорозі "Оріхів – Василівка". Водій втратив ногу. Ще один випадок зафіксували у Пологівському районі. Внаслідок підриву на міні чоловік отримав важкі травми.

Стрім з Віктором Андрусівим на 24 каналі: дивіться відео