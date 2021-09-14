МВД снова потребует повышения зарплат

Министерство внутренних дел в очередной раз хочет повысить заработную плату для полицейских. Потребует деньги из госбюджета министр Денис Монастырский.

Детали от Монастырского

Вопрос заработной платы сотрудников полиции является острым. Об этом министр внутренних дел заявил во время вручения полицейским офицерам общин 86 новых служебных автомобилей.

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Низкая заработная плата – один из факторов, который заставляет офицеров менять работу. Ее необходимо пересматривать в контексте бюджетного процесса, который сейчас идет. Это важный вопрос безопасности и доверия граждан,

– подчеркнул чиновник.

Выплаты полицейским из коронавирусного фонда

Напомним, что во время карантина в 2020 году тогдашний глава МВД Арсен Аваков несколько раз обращался в Кабинет Министров с требованием направить дополнительные выплаты полицейским. Деньги выплачивали из фонда для борьбы с COVID-19.