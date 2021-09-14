МВД снова потребует повышения зарплат
Источник:МВД Украины
Министерство внутренних дел в очередной раз хочет повысить заработную плату для полицейских. Потребует деньги из госбюджета министр Денис Монастырский.
Детали от Монастырского
Вопрос заработной платы сотрудников полиции является острым. Об этом министр внутренних дел заявил во время вручения полицейским офицерам общин 86 новых служебных автомобилей.
Интересно Более 17,5 тысяч гривен: Шмыгаль спрогнозировал, как увеличится среднемесячная зарплата
Низкая заработная плата – один из факторов, который заставляет офицеров менять работу. Ее необходимо пересматривать в контексте бюджетного процесса, который сейчас идет. Это важный вопрос безопасности и доверия граждан,
– подчеркнул чиновник.
Выплаты полицейским из коронавирусного фонда
Напомним, что во время карантина в 2020 году тогдашний глава МВД Арсен Аваков несколько раз обращался в Кабинет Министров с требованием направить дополнительные выплаты полицейским. Деньги выплачивали из фонда для борьбы с COVID-19.
- В мае 2020 года Аваков присылал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю. В нем чиновник просил выделить около 2,6 миллиарда на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина. Деньги министерство получило.
- В начале сентября Аваков отправил еще одно письмо. В нем он просил 1,9 миллиарда.
- В декабре министр вновь обратился к правительству. На этот раз он попросил 123,6 миллиона гривен.
- 9 июня 2021 года Кабмин согласовал выделение для МВД 700 миллионов гривен из коронавирусного фонда.