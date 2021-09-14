Деталі від Монастирського

Питання заробітної плати працівників поліції є гострим. Про це міністр внутрішніх справ заявив під час вручення поліцейським офіцерам громад 86 нових службових автомобілів.

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Низька заробітна плата – один із факторів, який змушує офіцерів змінювати роботу. Її необхідно переглядати в контексті бюджетного процесу, який наразі триває. Це важливе питання безпеки та довіри громадян,

– наголосив чиновник.

Виплати поліцейським з коронавірусного фонду

Нагадаємо, що під час карантину у 2020 році тодішній очільник МВС Арсен Аваков кілька разів звертався до Кабінету Міністрів з вимогою скерувати додаткові виплати поліцейським. Гроші виплачували з фонду для боротьби з COVID-19.