МВД в социальной рекламе призывает отказаться от оружия: эмоциональные видео

Ogilvy Ukraine совместно с Министерством внутренних дел Украины и Международной организацией по миграции создали серию социальных роликов о добровольной сдаче оружия. Это было осуществлено в рамках социального проекта "Поддержка реинтеграции ветеранов войны на Востоке Украины и их семей".

Сегодня на руках украинцы имеют тысячи единиц незарегистрированного оружия и боеприпасов, которые вызывают сотни смертей. Точное количество не знает никто, пишет Ogilvy Ukraine.

К слову: В Украине прошел месячник добровольной сдачи оружия: результаты

Люди приносят в дом оружие по разным причинам: как трофей, ради безопасности или с целью продать. И какое бы не было "почему", мало кто думает о "а что, если". Оружие стреляет не только на войне,

– отмечает агентство.

Серию роликов объединяет один лозунг: "Твое же оружие может обернуться против тебя. Не храни – сдавай". В социальных роликах граждане приносят домой оружие, потом его находят дети и хотят поиграть.

Социальная реклама против хранения оружия: смотрите видео