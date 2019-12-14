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      МВД в социальной рекламе призывает отказаться от оружия: эмоциональные видео

      9 Читати новину українською
      МВД запустило серию социальных видеороликов против нелегального оружия / m.day.kyiv.ua

      Ogilvy Ukraine совместно с Министерством внутренних дел Украины и Международной организацией по миграции создали серию социальных роликов о добровольной сдаче оружия. Это было осуществлено в рамках социального проекта "Поддержка реинтеграции ветеранов войны на Востоке Украины и их семей".

      Сегодня на руках украинцы имеют тысячи единиц незарегистрированного оружия и боеприпасов, которые вызывают сотни смертей. Точное количество не знает никто, пишет Ogilvy Ukraine.

      К слову: В Украине прошел месячник добровольной сдачи оружия: результаты

      Люди приносят в дом оружие по разным причинам: как трофей, ради безопасности или с целью продать. И какое бы не было "почему", мало кто думает о "а что, если". Оружие стреляет не только на войне,
      – отмечает агентство.

      Серию роликов объединяет один лозунг: "Твое же оружие может обернуться против тебя. Не храни – сдавай". В социальных роликах граждане приносят домой оружие, потом его находят дети и хотят поиграть.

      Социальная реклама против хранения оружия: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Оружие Новости Украины Министерство внутренних дел Война на Донбассе
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