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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      МВС через соціальну рекламу закликає відмовитися від зброї: емоційні відео

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      МВС запустила серію соціальних відеороликів проти нелегальної зброї / m.day.kyiv.ua

      Ogilvy Ukraine спільно з Міністерством внутрішніх справ України та Міжнародною організацією з міграції створили серію соціальних роликів про добровільну здачу зброї. Це було здійснено у межах соціального проєкту "Підтримка реінтеграції ветеранів війни на Сході України та їхніх сімей".

      Сьогодні на руках українці мають тисячі одиниць незареєстрованої зброї та боєприпасів, які спричиняють сотні смертей. Точну кількість не знає ніхто, пише Ogilvy Ukraine.

      До слова: В Україні пройшов місячник добровільної здачі зброї: результати

      Люди приносять у дім зброю з різних причин: як трофей, заради безпеки або з метою продати. Та яке б не було "чому"‎, мало хто думає про "а що, якщо". Зброя стріляє не тільки на війні,
      – наголошує агентство.

      Серію роликів об'єднує одне гасло: "Твоя ж зброя може обернутися проти тебе. Не зберігай – здавай". У соціальних роликах громадяни приносять додому зброю, потім її знаходять діти і хочуть погратися.

      Соціальна реклама проти зберігання зброї: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Зброя Війна на Донбасі Міністерство внутрішніх справ
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