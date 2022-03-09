МВС вже видало наказ про забезпечення цивільних осіб зброєю, – Монастирський
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что МВД уже издало приказ об обеспечении гражданских лиц оружием в связи с российским военным вторжением в Украину.
Об этом он рассказал во время всеукраинского телемарафона на канале "Рада".
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Министр подчеркнул, что Верховная Рада уже приняла необходимые нормативные акты, МВД издало приказ об обеспечении гражданских лиц оружием.
Это будет осуществляться через Национальную полицию, а самое первое оружие получат участники территориальной обороны.
Те, кто меня сейчас слышат – организовывайтесь, определяйте военное командование и получайте оружие. Занимайтесь обороной собственных сел и городов,
– призвал министр внутренних дел.
Как только началась война, президент Владимир Зеленский отметил, что, кроме ВСУ, наше население – это тоже серьезная армия. По его словам, оружие для защиты Украины будут выдавать всем способным.
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