Мы бьем по высоткам и по*уй, что там мирные, – оккупанты рассказали, как обстреливают жилые дома

Российские террористы убивают мирных украинцев без угрызений совести. Они обстреливают многоэтажки, хотя знают, что там живут гражданские.

Российская пропаганда распространила новый фейк, якобы в многоэтажках скрываются пулеметчики и гранатометчики. Орки эту чепуху "схавали".

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Служба безопасности Украины раздобыла телефонный разговор одного оккупанта. Тот рассказывал своему собеседнику, как их армия обстреливает жилые 5-этажные дома. Мол, мирные жители живут только на отдельных этажах, а на остальных – снайперы и бойцы с ракетными установками и Javelin.

Свои обстрелы решисты оправдывают очень дерзко. Мол, Владимир Путин дал украинцам время убежать, а они этого не сделали.

То есть, по версии оккупантов, украинцы виноваты в том, что живут в своих квартирах. Да, мы живем в своих домах, мы живем в своей стране. И вам, захватчикам, здесь не место! Если вы не уйдете, то навеки останетесь в нашей земле,

– сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

А те, кто выживут, по словам Дехтяренко, будут рассказывать сказки о "вооруженных до зубов украинских многоэтажках" на суде в Гааге.

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