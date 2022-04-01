Мы будем бороться, чтобы ни одного чудовища на нашей земле не осталось, – Зеленский
1 апреля 2022 , 00:07Читати новину українською
Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что украинцы продолжают проявлять героизм. Поэтому борьба будет продолжаться до того момента, пока на нашей земле не останется ни одного чудовища.
Речь идет о русских солдатах, которые пришли воевать с нашим народом. Такое мнение президент высказал в ночном обращении за 31 марта. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства.
Они говорили: "3 или 5 дней". Они думали, что им этого хватит, чтобы захватить все наше государство. А уже 36! Мы стоим и будем бороться дальше. Столько, сколько хватит сил и возможностей. Чтобы ни одного чудовища на нашей земле не осталось,
– сказал президент.
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