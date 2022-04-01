Мы будем бороться, чтобы ни одного чудовища на нашей земле не осталось, – Зеленский

Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что украинцы продолжают проявлять героизм. Поэтому борьба будет продолжаться до того момента, пока на нашей земле не останется ни одного чудовища.

Речь идет о русских солдатах, которые пришли воевать с нашим народом. Такое мнение президент высказал в ночном обращении за 31 марта. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства.

Они говорили: "3 или 5 дней". Они думали, что им этого хватит, чтобы захватить все наше государство. А уже 36! Мы стоим и будем бороться дальше. Столько, сколько хватит сил и возможностей. Чтобы ни одного чудовища на нашей земле не осталось,

– сказал президент.

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