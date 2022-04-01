Мовиться про російських солдат, які прийшли воювати з нашим народом. Таку думку президент України висловив у нічному зверненні за 31 березня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави Держави.

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"Стоїмо та будемо боротися далі"

Володимир Зеленський згадав заяви Кремля про те, що для захоплення всієї України їм знадобиться "3 або 5 днів". Проте героїзм наших захисників та всього народу жорстко перекреслив самовпевненість росіян у цій війні.

Вони думали, що їм цього вистачить, щоб захопити всю нашу державу. А вже 36! Ми стоїмо та будемо боротися далі. Стільки, скільки вистачить сил і буде можливостей. Щоб жодної потвори на нашій землі не залишилося,

– сказав президент.

Запис робили на тлі київського Дому химер. Очільник України показав на нього та додав: "якщо химери – то рідні й добрі. Які нас захищають".

Звернення Володимира Зеленського за 31 березня: дивіться відео