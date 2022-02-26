Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мы будем бороться с оккупантами столько времени, сколько необходимо. Войну с Россией Верховный Главнокомандующий назвал народной.

Владимир Зеленский подчеркнул, что наши защитники дают достойный отпор захватчикам. Об этом глава государства заявил во время обращения, сообщает 24 канал.

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Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет ни единого шанса в этой бесспорно народной войне,

– подчеркнул президент Зеленский.

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