Володимир Зеленський наголосив, що наші захисники дають достойну відсіч загарбникам. Про це глава держави заявив під час звернення, повідомляє 24 канал.

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Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну. Якщо діти вже народжуються в укриттях, навіть коли тривають обстріли, то у ворога немає жодного шансу у цій безперечно народній війні,

– наголосив президент Зеленський.

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