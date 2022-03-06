Мы будем публично называть компании, которые пытаются сотрудничать с Россией, – Кулеба

Несмотря на мировой бойкот и изоляцию России, список компаний и стран, продолжающих сотрудничество с агрессией, до сих пор обширен.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в прямом эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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Мы не в той ситуации, чтобы молчать и помогать определенным правительствам и компаниям скрывать свою бизнес-активность с Россией,

– отметил Кулеба.

Он добавил, что правительство Украины будет работать над тем, чтобы Россия узнала, что такое настоящая изоляция.

Напомним, по состоянию на 6 февраля для российских самолетов закрыли авиапространство 38 стран, спортивные организации продолжают исключать государство-агрессор из соревнований, а международные корпорации покидают Россию, уже более 100 компаний разорвали связи с оккупантом.

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