"Мы что, тупые": как за 2 недели войны изменилась риторика российских пропагандистов

Служба безопасности Украины опубликовала шуточное видео с экскурсом о том, как изменилась риторика российских пропагандистов за последние 2 недели войны.

Особенно весело наблюдать за тем, как пропагандисты "прозревают", что украинцы – сформировавшаяся нация, а врагу здесь никто не радуется.

К теме Оккупанты офигеют, когда узнают, что в Украине есть еще один Николаев, – Ким

Эта фейковая империя зла (Россия – 24 канал) уже рассыпается. Она падает под давлением Украины и защитников. Две недели оказалось достаточно, чтобы не только российская армия, но и ее пропагандисты потеряли темп и растерялись. Для них стало настоящим шоком, что украинцы – сформированная нация, а врагу здесь никто не радуется,

– отметили в СБУ.

Дошло до того, что они в прямом эфире спрашивают, "тупые" ли, и будет ли Россия существовать в будущем вообще.

Мы все отлично знаем ответ. Но это – вопрос второстепенный. Потому что для нас на первом месте Украина, которая была, есть и будет! Вместе победим!,

– говорится в сообщении.

Предлагаем вам посмотреть этот шедевр от СБУ:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Вас может заинтересовать – минус 10 российских самолетов за сутки: смотрите видео