На церемонии захоронения урны с прахом присутствовали только родные и близкие друзья. Событие прошло 20 – 21 ноября, но семья решила не раскрывать место, где будет покоиться украинка.

Читайте также "В сценарии не было стрельбы из пистолета": помощница режиссера подала в суд на Болдуина

Галина была любовью моей жизни, и то, что мы ее потеряли, разрушило мечты нашей семьи. От того, что она навсегда ушла, мы чувствуем тишину как удушающее безмолвие в нашем доме,

– сказал вдовец Мэттью Хатчинс.

Мужчина выразил надежду, что работа его жены будет вдохновлять операторов во всем мире.



Украинку Галину Хатчинс провели в последний путь в США / Фото People

Трагедия с Болдуином и Хатчинс: что известно