На церемонії поховання урни з прахом були присутніми лише рідні та близькі друзі. Подія пройшла 20 – 21 листопада, але родина вирішила не розголошувати місце, де спочиватиме українка.
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Галина була коханням мого життя, і те, що ми її втратили, зруйнувало мрії нашої родини. Від того, що вона назавжди пішла, ми відчуваємо тишу як задушливу безмовність у нашому домі,
– сказав удівець Меттью Гатчінс.
Чоловік висловув сподівання, що робота його дружини надихатиме операторів у всьому світі.
Українку Галину Гатчінс провели в останню путь у США / Фото People
Трагедія з Болдвіном і Гатчінс: що відомо
- Моторошний випадок стався 22 жовтня на зйомках фільму "Іржа". Американський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс і поранив режисера Джоела Соуза.
- Операторку, яка має українське громадянство, намагалися врятувати, але вона померла у лікарні. Пораненого режисера згодом виписали з медзакладу. Його життю нічого не загрожувало.
- Правоохоронці з'ясували, що Болдвін отримав зброю від помічника режисера. Той сказав, що пістолет можна використовувати, не підозрюючи, що він заряджений бойовими патронами.