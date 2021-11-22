На церемонії поховання урни з прахом були присутніми лише рідні та близькі друзі. Подія пройшла 20 – 21 листопада, але родина вирішила не розголошувати місце, де спочиватиме українка.

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Галина була коханням мого життя, і те, що ми її втратили, зруйнувало мрії нашої родини. Від того, що вона назавжди пішла, ми відчуваємо тишу як задушливу безмовність у нашому домі,

– сказав удівець Меттью Гатчінс.

Чоловік висловув сподівання, що робота його дружини надихатиме операторів у всьому світі.



Українку Галину Гатчінс провели в останню путь у США / Фото People

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