Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська. ЕСПЧ уже признал, что Россия контролировала Крым задолго до так называемого референдума.
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Малюська: Это существенное поражение России
"Мы добиваем Россию в Европейском суде по правам человека. Каждый спор ЕСПЧ с другим государством – это лет 7. А мы где-то больше, чем посередине пути. И пока идем очень успешно", – сказал Малюська.
Он объяснил, что вопросы контроля Крыма Россией было сложно доказывать. По словам Малюськи, это удалось сделать благодаря доказательствам на международном уровне в суде.
Это первый случай, прецедент, аналогов его не было. И это существенное поражение России, их там колбасило. А мы продолжаем воевать с Россией в ЕСПЧ и других юрисдикциях,
– сказал министр юстиции Украины.
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Успех Украины в ЕСПЧ: коротко
- Украина 13 марта 2014 года обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение Россией прав жителей Крыма.
- 14 января 2021 года ЕСПЧ признал приемлемой соответствующую жалобу Украины и решил рассматривать ее по существу. Министр юстиции Дениса Малюська отмечал, что это первая промежуточная победа Украины по делам против России.
- 21 января 2021 года ЕСПЧ признал, что во время событий на Майдане власть президента-беглеца Януковича своими действиями нарушала права человека.