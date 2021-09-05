Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська. ЕСПЧ уже признал, что Россия контролировала Крым задолго до так называемого референдума.

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Малюська: Это существенное поражение России

"Мы добиваем Россию в Европейском суде по правам человека. Каждый спор ЕСПЧ с другим государством – это лет 7. А мы где-то больше, чем посередине пути. И пока идем очень успешно", – сказал Малюська.

Он объяснил, что вопросы контроля Крыма Россией было сложно доказывать. По словам Малюськи, это удалось сделать благодаря доказательствам на международном уровне в суде.

Это первый случай, прецедент, аналогов его не было. И это существенное поражение России, их там колбасило. А мы продолжаем воевать с Россией в ЕСПЧ и других юрисдикциях,

– сказал министр юстиции Украины.

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Успех Украины в ЕСПЧ: коротко