Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська. ЄСПЛ вже визнав те, що Росія контролювала Крим задовго до так званого референдуму.

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Малюська: Це істотна поразка Росії

"Ми добиваємо Росію у Європейському суді з прав людини. Кожен спір ЄСПЛ з іншою державою – це років 7. А ми десь більше, ніж посередині шляху. І поки що йдемо дуже успішно", – сказав Малюська.

Він пояснив що питання контролю Криму Росією було складно доводити. За словами Малюськи, це вдалося зробити завдяки доказам на міжнародному рівні у суді.

Це перший такий випадок, прецедент, аналогів його не було. І це істотна поразка Росії, їх там ковбасило. А ми продовжуємо воювати з Росією у ЄСПЛ та інших юрисдикціях,

– сказав міністр юстиції України.

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