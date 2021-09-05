Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська. ЄСПЛ вже визнав те, що Росія контролювала Крим задовго до так званого референдуму.
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Малюська: Це істотна поразка Росії
"Ми добиваємо Росію у Європейському суді з прав людини. Кожен спір ЄСПЛ з іншою державою – це років 7. А ми десь більше, ніж посередині шляху. І поки що йдемо дуже успішно", – сказав Малюська.
Він пояснив що питання контролю Криму Росією було складно доводити. За словами Малюськи, це вдалося зробити завдяки доказам на міжнародному рівні у суді.
Це перший такий випадок, прецедент, аналогів його не було. І це істотна поразка Росії, їх там ковбасило. А ми продовжуємо воювати з Росією у ЄСПЛ та інших юрисдикціях,
– сказав міністр юстиції України.
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Успіх України в ЄСПЛ: коротко
- Україна 13 березня 2014 року звернулася до Європейського суду з прав людини зі скаргою на порушення Росією прав мешканців Криму.
- 14 січня 2021 року ЄСПЛ визнав прийнятною відповідну скаргу України та вирішив розглядати її по суті. Міністр юстиції Дениса Малюськи зазначав, це перша проміжна перемога України у справах проти Росії.
- 21 січня 2021 року ЄСПЛ визнав, що під час подій на Майдані влада президента-втікача Януковича своїми діями порушувала права людини.