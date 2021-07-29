Про це у трансляції 24 каналу сказав представник української делегації у Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський. Він наголосив на тому, що Росія лише через 7 років вирішила подати позов проти України.

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"Цей позов – абсолютна маячня і бездоказові твердження. Жодних перспектив у Європейському суді для нього немає. Вони подають позов не для того, щоб змусити Україну відповідати в ЄСПЛ", – зазначив Казанський.

Росіяни розуміють, що вироку не буде, але хочуть все одно отримати вигоду.

Хочуть піару, потанцювати на кістках загиблих та надати пропагандистській машині матеріал для обговорення, щоб вкотре розповісти, яка Україна погана,

– пояснив він.

Казанський: Смішно, адже Росія не визнає ЄСПЛ

За словами журналіста, російська конституція дозволяє не виконувати рішення ЄСПЛ, адже Кремль просто не визнає цей суд. "Росія зневажає на законодавчому рівні цей суд, але проти України подає позов. На словах "проклятий захід", але якщо треба попіаритись – "свята справа", – зауважив Казанський.

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