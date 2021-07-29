Об этом в трансляции 24 канала сказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и журналист Денис Казанский. Он отметил, что Россия лишь через 7 лет решила подать иск против Украины.

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"Этот иск – абсолютный бред и бездоказательные утверждения. Никаких перспектив в Европейском суде для него нет. Они подают иск не для того, чтобы заставить Украину отвечать в ЕСПЧ", – отметил Казанский.

Россияне понимают, что приговора не будет, но хотят все равно извлечь выгоду.

Хотят пиара, потанцевать на костях погибших и предоставить пропагандистской машине материал для обсуждения, чтобы в очередной раз рассказать, какая Украина плохая,

– пояснил он.

Казанский: Смешно, ведь Россия не признает ЕСПЧ

По словам журналиста, российская конституция позволяет не выполнять решения ЕСПЧ, ведь Кремль просто не признает этот суд. "Россия презирает на законодательном уровне этот суд, но против Украины подает иск. На словах "проклятый запад", но если надо попиариться – "святое дело", – отметил Казанский.

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