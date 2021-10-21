Мы должны быть готовы к вторжению России в каждой области, – командующий Сил спецопераций

Украина должна быть в полной готовности к вторжению России – речь идет и о тех, областях, которые уже являются оккупированными, и об остальных регионах. Как заявили в ССО, важный момент – вопрос организации сопротивления.

Об этом рассказал командующий Сил специальных операций Григорий Галаган. Именно ССО, Согласно законодательству, – ключевой род сил, отвечающий за подготовку и организацию движения сопротивления.

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Отсутствие дальнейшей эскалации никто не гарантирует

Тем более, что у нас почти 130 районов по новому районированию и отсутствие угрозы вторжения и дальнейшей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует. Мы должны быть готовы, в каждой области,

– заявил Галаган.

ССО организуют само движение сопротивления и проведение мероприятий, а также обеспечивают соцзащиту людей, которые принимают в нем участие.

Что известно о ССО ВСУ? Это отдельный род Вооруженных сил Украины. В состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Специалисты имеют навыки в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных операций. С августа 2020 года ССО возглавляет генерал-майор Григорий Галаган. Это отдельный род Вооруженных сил Украины. В состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Специалисты имеют навыки в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных операций. С августа 2020 года ССО возглавляет генерал-майор Григорий Галаган.

Надо быть готовым к любому развитию событий

Отметим, что недавно во время визита на Донбасс президент Зеленский заявил, что Украине надо быть готовыми к любому развитию событий, ведь ситуация на Востоке Украины постоянно усложняется.

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Также о том, что Россия готовится к эскалации конфликта свидетельствует и блокирование миссии ОБСЕ на Донбассе. По словам военного эксперта Юрия Кочевенко, в Кремле просто не хотят, чтобы видели подготовку к усилению противостояния.