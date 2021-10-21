Об этом в эфире 24 каналу заявил военный эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко. Он предположил, что в Кремле уже длительное время готовятся к эскалации.
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По словам Кочевенко, на это указывали военные учения "Запад-2021", которые проходили в Беларуси и на оккупированных территориях Востока Украины и Крыма. Одной из задач, которая отрабатывалась, было окружение украинской группировки в зоне Операции Объединенных сил.
Поэтому я считаю, что все это дело с выжиманием международных наблюдателей связана с запланированной Кремлем эскалацией конфликта,
– отметил Кочевенко.
Он также предположил, что от России можно ожидать переброски дополнительных военных сил, ротации и другое. Впрочем, украинская разведка знает о провокации со стороны врага, потому Вооруженные силы Украины к ним готовы.
Кочевенко рассказал о возможной эскалации конфликта на Донбассе: смотрите видео
Блокировка ОБСЕ на Донбассе: что известно
- На Донбассе 13 октября задержали российского боевика Андрея Косяка. Он проводил разведку под прикрытием разминирования территории.
- Из-за этого российские наемники решили протестовать против миссии ОБСЕ. Перед отелем, где живут наблюдатели, они устроили митинг и не позволяли оттуда выйти.
- После Донецка боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ и в Горловке. Оккупанты действовали по схожему сценарию.
- Уже 18 октября миссия смогла возобновить работу. Однако наблюдателей ОБСЕ, которые находятся в отеле оккупированного Донецка, продолжают блокировать.
- Глава ОБСЕ Анн Линде и генсекретарь Хельга Мария Шмид призвали немедленно прекратить блокировать Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Донбассе.